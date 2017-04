Lubuskie: Wybudują most przez Odrę

Ruszył przetarg na budowę mostu przez Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – etap II. Obecnie na planowanej do przebudowy trasie wojewódzkiej funkcjonuje przeprawa promowa Milsko – Przewóz.

Postępowanie prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Przetarg został ogłoszony w formule zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a następnie wykonania robót.Droga wojewódzka nr 282 przebiega przez teren województwa lubuskiego, gminy Zabór i Bojadła. Pomiędzy miejscowościami Milsko i Przewóz, żeby pokonać Odrę, należy skorzystać z przeprawy promowej.W planach jest budowa 9,2 km drogi wojewódzkiej po nowym śladzie oraz mostu przez Odrę. Nowa trasa ma prowadzić od miejscowości Łaz (wraz z obejściem tej miejscowości) do miejscowości Bojadła. Jako początek nowej trasy wskazano projektowane rondo przed miejscowością Łaz w ciągu istniejącej DW-282, a koniec będzie stanowiło dowiązanie do istniejącej trasy między miejscowościami Przewóz i Bojadła. Na włączeniu ma powstać skrzyżowanie skanalizowane.Planowany most na Odrze ma być obiektem o ustroju niosącym skrzynkowym, jednokomorowym, przekroju poprzecznym pomostu ustroju z betonu sprężonego z doprężeniem zewnętrznym. Przekrój poprzeczny ma mieć wysokość konstrukcyjną 2,99 m.W ramach planowanego zadania powstanie także most przez rzekę Śmigę, a trasa zostanie wyposażona w chodniki i drogi rowerowe.ZDW w Zielonej Górze czeka na oferty od wykonawców do 11 maja. Złożone propozycje oceni uwzględniając kryteria: cena – 60 proc., gwarancja jakości – 20 proc., doświadczenie kierownika budowy – 10 proc., doświadczenie projektanta głównego branży drogowej – 5 proc., doświadczenie projektanta branży mostowej – 5 proc.