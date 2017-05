Most Cłowy dopłynął do Szczecina

Dwa ogromne przęsła, elementy nowego mostu Cłowego w Szczecinie, dopłynęły wczoraj do Szczecina. W niedzielę rozpocznie się nasuwanie pierwszego na istniejące filary.

Potężna konstrukcja Mostu Cłowego wykonana przez konsorcjum Vistal Gdynia oraz Vistal Infrastructure po niemal 40 godzinach podróży przez Bałtyk, z Gdyni przez Świnoujście, dotarła w pobliże miejsca, na którym spocznie na specjalnie przygotowanych filarach – informuje Radio Szczecin. Chodzi o dwa segmenty o wymiarach 14 × 100 m, które są konstrukcją nośną nowego mostu Cłowego. W środę rano przęsła wyruszyły drogą wodną do Szczecina. W tej chwili cumują przy nabrzeżu Regalica w odległości 500 m od docelowej lokalizacji. Konsorcjum firm Vistal zostało wybrane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 24 sierpnia 2016 roku. Przetarg na inwestycję "Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w ciągu ulicy Gdańskiej i ulicy Eskadrowej w Szczecinie" miał formę "zaprojektuj i wybuduj". Jego wartość to 18,6 mln zł brutto.Jak podaje PortalMorski.pl – elementy mostu dostarczone zostały do Szczecina na pokładzie barko-pontonu Carrier 10 o długości całkowitej 91,44 m, szerokości 27,42 m, wysokości bocznej 8,1 m i zanurzeniu maksymalnym 4,9 m oraz nośności 10,4 tys. ton. Należy on do szwedzkiej Marine Group, która w Polsce, przez spółkę Marine Crane, oferuje usługi dźwigu pływającego Lodbrok w portach zachodniopomorskich. Jest to ten sam ponton, który użyty został podczas rozbiórki starego mostu. Jeżeli pogoda pozwoli, w najbliższą sobotę ponton wraz z przęsłami podpłynie w docelowe miejsce, by dnia następnego rozpocząć nasuwanie pierwszego 100-metrowego segmentu, za pomocą siłowników hydraulicznych, na istniejące filary oraz tymczasowe podpory umiejscowione na lądzie. Proces nasunięcia przęseł będzie trwać około półtora dnia. Od 15 maja rozpocznie się nasuwanie drugiego segmentu. Po zakończeniu tak zwanej nasuwki, przęsła zostaną ze sobą połączone. Ich spawanie potrwa do końca maja.Most Cłowy łączy prawobrzeżną część Szczecina z lewobrzeżną. Zapewnia dojazd do miasta, ale także do portu w Szczecinie. Do wytworzenia konstrukcji nośnej zużyto 822 ton stali. Ponad 34 tysiące sztuk sworzni posłuży do połączenia konstrukcji stalowej z podporami. Most spocznie na 2,4 tys. metrów sześciennych betonu. Do tego należy dorzucić 25 ton farby i 360 ton stali zbrojeniowej do płyty pomostu i renowacji podpór. Jak informował ZDiTM w Szczecinie, wyburzone elementy starego mostu Cłowego ważyły ponad 9700 ton, co można porównać do ciężaru 217 czołgów. Zgodnie z założeniami most ma być gotowy w połowie wakacji – m.in. na Tall Ships Races 2017.