Nowy most w Białym Dunajcu z szansą na oddanie już w przyszłym roku

Jeszcze w tym roku mogą ruszyć prace na budowie nowego mostu w Białym Dunajcu, w newralgicznym ciągu drogi wiodącej do Zakopanego. W pierwszej kolejności rozpoczną się przygotowania przeprawy tymczasowej. Natomiast przyszły rok byłby czasem poświęconym na realizację zasadniczego obiektu. Taki jest wariant optymistyczny inwestycji od dawna oczekiwanej przez kierowców.

Dla planowanej budowy mostu w Białym Dunajcu 9 czerwca br. uprawomocniła się decyzja środowiskowa. – Teraz czekamy na pozwolenie wodno-prawne. To może trwać miesiąc, może półtora miesiąca – informuje portal RynkInfrastruktury.pl Iwona Mikrut-Purchla z krakowskiego oddziału GDDKiA. Po uzyskaniu tego dokumentu zostanie złożony z kolei wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). – Liczymy, że ta procedura przebiegnie sprawnie – wyraża nadzieję przedstawicielka inwestora.



Początek już wkrótce; taki jest plan



Procedura uzyskania ZRID, jeśli rzeczywiście przebiegnie bez przeszkód, zajmie około trzech miesięcy. Po tym czasie można będzie rozpocząć budowę, a więc zliczając czas wychodzi, że jeszcze w tym roku. – Taki jest plan. Jednak dopóki nie będziemy mieć prawomocnej decyzji ZRID, to zawsze pojawia się obawa, że jeszcze coś się zdarzy – zastrzega Iwona Mikrut-Purchla.



W przypadku przeszkód mogących pokrzyżować plany chodzi przede wszystkim o protesty górali. To właśnie one przyczyniły się do zastopowania i wstrzymywania inwestycji na kilka lat. Ku utrapieniu nie tylko samych miejscowych mieszkańców, ale też turystów grzęznących w tym miejscu w zatorach. W 2013 roku wprowadzono na moście ruch wahadłowy. W sezonach urlopowych przejazd przez Biały Dunajec oznacza pokonanie wielokilometrowych korków.



– W procedurze decyzji środowiskowej nie było żadnych odwołań. To budzi nadzieję, że uda się ich uniknąć też w procedurze ZRID. Wówczas wykonawca od razu przystąpi do budowy – podkreśla przedstawicielka krakowskiego oddziału GDDKiA.



Wykonawca inwestycji, tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie, został wyłoniony w kwietniu ubiegłego roku, w przetargu ogłoszonym w formule projektuj i buduj. Dokumentacja inwestycji jest zatem już gotowa. Budowa zacznie się od wznoszenia mostu tymczasowego dwukierunkowego wraz z dojazdami. Posłuży on kierowcom na czas budowy zasadniczego obiektu. – Chcemy by ten most tymczasowy powstał jeszcze w tym roku – mówi Iwona Mikrut-Purchla. To stworzy warunki do wyburzenia starego obiektu i szybkiej budowy nowego mostu przez Biały Dunajec.



Nowy obiekt w starym miejscu



Zasadniczy zakres inwestycji realizowany byłby w przyszłym roku. Projektowany układ komunikacyjny nie zmieni dotychczasowego zagospodarowania terenu. Prowadzony będzie w śladzie drogi krajowej nr 47 z niewielką korektą istniejącego obecnie układu. Natomiast zwiększy się szerokość użytkowa drogi i będzie wprowadzony dodatkowy pas manewrowy, ułatwiający i upłynniający wjazdy i wyjazdy z drogi krajowej. Zostaną zachowane zjazdy indywidualne do przyległych nieruchomości z drogi krajowej. Ponadto powstaną drogi wewnętrzne, umożliwiające dojazd do większych skupisk zabudowań, oraz utworzone ciągi piesze.



Przebudowa układu drogi krajowej nr 47 wiąże się z koniecznością wyburzenia dwóch budynków, a także z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Oczywiście, inwestycja oznacza też konieczność przebudowy urządzeń obcych.

I co ważne: nowy most powstanie w miejscu istniejącego obiektu . Spełnia więc oczekiwania protestujących dotąd górali. Nie akceptowali oni pierwotnego projektu, który zakładał budowę w nowym miejscu, w pewnym oddaleniu od starego. Takie rozwiązanie wiązało się z wykupem nieruchomości oraz wyburzeniami. To właśnie wywołało konflikt.



Nowy obiekt będzie konstrukcją jednoprzęsłową łukową. Jego długość w świetle mostu wyniesie 58 m, a szerokość całkowita 13,5 m.



O potrzebie budowy nowego mostu w Białym Dunajcu, nad rzeką o tej samej nazwie, mówiło się co najmniej od 2010 roku. Wyniki badań z 2011 roku potwierdziły fatalny stan techniczny przeprawy. Kolejny remont nie przyniósłby żadnych efektów. Koszt budowy nowego mostu wraz z dojazdami do niego sięga nieco ponad 11,6 mln zł.