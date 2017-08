Szczecin: Od czwartku piesi na moście Cłowym. Samochody pojadą w połowie sierpnia

Odbudowany most Cłowy w Szczecinie jest już po pierwszych próbach obciążeniowych. Od czwartku mogą z niego korzystać piesi, rowerzyści i komunikacja miejska. Kierowcy samochodów indywidualnych zostaną wpuszczeni na przeprawę w połowie sierpnia. Obiekt będzie dostosowany do ruchu wszystkich typów pojazdów.

Szesnaście 32-tonowych ciężarówek wypełnionych piachem sprawdzało wytrzymałość mostu Cłowego w Szczecinie. W sumie wwiozły one na przeprawę ponad 500 ton. Obiekt zdał egzamin.Oznacza to, że otwarcie przeprawy zbliża się wielkimi krokami. Na czwartek (3 sierpnia) zaplanowano otwarcie mostu dla pieszych, rowerzystów i komunikacji miejskiej. Kierowcy zostaną wpuszczeni na most w połowie sierpnia.Próby obciążeniowe odbudowanego prowadzono wczoraj. – Przez wiele godzin samochody ciężarowe wypełnione piachem były ustawiane w różnych częściach mostu, tak aby sprawdzić wytrzymałość jego konstrukcji – informuje miasto w komunikacie. Ich przebieg zaplanowano w dwóch etapach.We wtorek prowadzono badania statyczne, podczas których obciążenie było rozmieszczane w różnych miejscach budowli, a specjalna aparatura rejestrowała reakcję na ciężar. Wynik tych badań pozwala na uruchomienie przeprawy.Niemniej po położeniu warstwy ścieralnej, odbędą się jeszcze próby dynamiczne. Będą polegały na przemieszczaniu się obciążonych pojazdów z różna prędkością i w rożnych konfiguracjach. W ten sposób testowane będą wszystkie elementy obiektu.– To był rok wytężonej pracy. W tym krótkim czasie, po błyskawicznej ekspertyzie i decyzji o odbudowie mostu, jesteśmy już na finiszu. Przed nami ostanie prace wykończeniowe i wkrótce mieszkańcy ponownie będą mieli do dyspozycji tę przeprawę przez rzekę – mówi, cytowany w komunikacie Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.Most po przebudowie znajduje się w najwyższej klasie drogowej, dzięki czemu dopuszczony może być każdy typ ruchu. Zmieniła się także konstrukcja obiektu – w miejsce mostu kablobetonowego powstał obiekt zespolony, stalowy.– To gwarantuje dużo większą bezawaryjność – mówi prof. Krzysztof Żółtowski, autor projektu remontu mostu Cłowego.Most Cłowy w Szczecinie został zamknięty po awarii, która miała miejsce w maju 2016 roku. W związku ze stwierdzeniem uszkodzenia konstrukcji, przeprawa została zamknięta. Miasto zdecydowało o jej kapitalnym remoncie i odtworzeniu mostu Wykonawcą było konsorcjum firm Vistal Gdynia i Vistal Infrastructure. Stalowe, ponad 800-tonowe elementy przęseł zostały wykonane w Gdyni, stamtąd przypłynęły do Szczecina Wykonane prace kosztowały 18,6 mln zł, z czego 10 mln zł to do dotacja rządowa.